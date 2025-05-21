Скончался звукорежиссер группы ABBA Майкл Третов

Фото: ТАСС/Zuma/Karin TÃ¶Rnblom/Ibl Bildbyr

Шведский звукорежиссер Майкл Третов, который тесно сотрудничал с группой ABBA, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Aftonbladet.

Он ушел из жизни 20 мая, но подробности смерти неизвестны, так как сын, жена и менеджер Третова отказались от комментариев.

Его память почтил один из участников ABBA Бенни Андерссон. Он рассказал, что звукорежиссер значил для музыкального коллектива больше, чем кто-либо другой.

"Кажется, наша музыка продолжает жить, и именно ты заставил ее звучать вечно. Ты был <…> лучшим звукорежиссером, которого когда-либо видел мир", – отметил Андерссон.

Третов родился в 1944 году в Швеции. В 1970-е годы он начал работать с участниками ABBA, обеспечивая высокое качество звука и постоянно экспериментируя, чтобы добиться лучшего решения или найти звуковой эффект.

После распада ABBA он работал с другими исполнителями, писал музыку для кинофильмов, а потом занимался ремастерингом и восстановлением записей ABBA.