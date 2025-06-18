Актрису Наталью Тенякову похоронят на Троекуровском кладбище

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Прах народной артистки России Натальи Теняковой будет захоронен на Троекуровском кладбище рядом с ее супругом народным артистом РСФСР Сергеем Юрским. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

В пятницу, 20 июня, в 11:00 состоится гражданская панихида в стенах указанного культурного учреждения. Затем пройдет прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1.

Как рассказал ТАСС заслуженный артист РФ Андрей Давыдов, причина смерти Теняковой – остановка сердца. По его словам, месяц назад ей стало плохо, но от госпитализации она отказалась.

Близкий к окружению актрисы источник также сказал агентству, что причиной смерти Теняковой оказалась острая сердечная недостаточность.

Тенякова скончалась 18 июня в возрасте 80 лет. В МХТ имени Чехова рассказали, что актриса была предельно честным и настоящим во всем человеком. Она задавала "почти недостижимую планку" и в профессии, и в жизни, но необходимую как ориентир.

В труппу театра актриса вступила в 1988 году. За время работы там она исполнила множество ролей, в том числе в постановках "Юбилей ювелира", "Офелия боится воды" и "Говорит Москва".