Принц Фредерик Люксембургский умер в 22 года из-за редкой генетический болезни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Grand Ducal Family of Luxembourg

Принц Фредерик Люксембургский скончался после долгой борьбы с редким генетическим заболеванием. Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на созданный семьей принца фонд, у него была митохондриальная болезнь POLG.

Принц умер в Париже на следующий день после Дня редких заболеваний, ему было 22 года. В фонде POLG описали болезнь как "генетическое митохондриальное заболевание, которое лишает клетки организма энергии, что в свою очередь приводит к прогрессирующей полиорганной дисфункции и отказу в работе". Оно не поддается лечению, отметили в фонде.

Отец Фредерика принц Роберт Люксембургский сообщил, что его сын "нашел в себе силы и мужество" попрощаться с каждым из своих родственников. В фонде, в свою очередь, назвали принца "невероятно дисциплинированным и организованным".

Уточняется, что диагноз POLG был поставлен Фредерику в 14 лет. Заболевание трудно распознать, и оно может быть выявлено только на поздней стадии, поэтому семьи пациентов могут никогда не узнать, от чего те страдают.

"Это можно сравнить с неисправной батареей, которая никогда полностью не заряжается, постоянно разряжается и в конечном итоге теряет заряд", – охарактеризовал болезнь принц Роберт.

По словам друга Фредерика, однажды тот признался, что был рад родиться с болезнью POLG. В фонде подчеркнули, что принц участвовал в медицинских испытаниях "с целью поиска методов лечения и, возможно, способов перепрофилирования молекул, чтобы помочь пациентам".