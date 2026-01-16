Иран предупредил, что даст ответ на любой акт агрессии

Фото: depositphotos/javarman

Иран не стремится к эскалации или конфронтации, однако готов дать решительный и соразмерный ответ на любой акт агрессии. Об этом заявил зампостпреда Ирана в ООН Голямхосейн Дарзи.

"Это не угроза, а констатация правовой реальности. Ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные противоправные действия", – приводит РИА Новости слова Дарзи.

В ходе заседания Совбеза ООН постпред США Майк Уолтц заявил, что Вашингтон сохраняет на рассмотрении все возможные варианты действий в отношении Ирана. По его словам, Тегеран заявляет о готовности к диалогу, однако его действия якобы говорят об обратном.

В свою очередь, постпред РФ Василий Небензя указал, что США с конца 2025 года продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана. Москва призвала Вашингтон воздержаться от новых безрассудных шагов, в том числе в отношении ядерных объектов.