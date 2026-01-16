Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:35

Политика

Иран предупредил, что даст ответ на любой акт агрессии

Фото: depositphotos/javarman

Иран не стремится к эскалации или конфронтации, однако готов дать решительный и соразмерный ответ на любой акт агрессии. Об этом заявил зампостпреда Ирана в ООН Голямхосейн Дарзи.

"Это не угроза, а констатация правовой реальности. Ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные противоправные действия", – приводит РИА Новости слова Дарзи.

В ходе заседания Совбеза ООН постпред США Майк Уолтц заявил, что Вашингтон сохраняет на рассмотрении все возможные варианты действий в отношении Ирана. По его словам, Тегеран заявляет о готовности к диалогу, однако его действия якобы говорят об обратном.

В свою очередь, постпред РФ Василий Небензя указал, что США с конца 2025 года продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана. Москва призвала Вашингтон воздержаться от новых безрассудных шагов, в том числе в отношении ядерных объектов.

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика