Небензя указал, что США продолжают нагнетать напряженность вокруг Ирана

Фото: ТАСС/AP/Craig Ruttle

США с конца 2025 года продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию вокруг Ирана. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытается камуфлировать истинные причины так называемой обеспокоенности внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану", – отметил Небензя, которого цитирует ТАСС.

Дипломат раскритиковал риторику администрации США по Ирану, назвав ее крайне опасной и безответственной. При этом происходящее в республике является очередным примером использования методов цветных революций, подчеркнул Небензя.

Постпред отметил, что на сегодняшний день обстановка в Иране нормализуется, а протестная динамика пошла на спад. Тегеран принял необходимые меры по стабилизации положения дел в экономике и наладил конструктивный диалог с обществом.

В свою очередь, действия Вашингтона могут еще больше повергнуть регион в кровавый хаос. США и их группа поддержки используют проблемы самих иранцев, возникшие по вине Запада, для дестабилизации обстановки в Исламской Республике, заявил Небензя.

Россия призвала США воздержаться от новых безрассудных шагов против Ирана, в том числе в отношении ядерных объектов. Белому дому следует прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям, добавил российский дипломат.

Москва также призывает членов ООН предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для подготовки сценариев по смене неугодных режимов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация будет продолжать следить за ситуацией в Иране. По его словам, Вашингтон получил данные о том, что в Тегеране прекратились "убийства и казни протестующих".

По информации журналистов, США на фоне напряженности в отношениях с Ираном отправили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. На передислокацию уйдет около недели.