Der Spiegel: суд ФРГ счел диверсию на "Северных потоках" заказом Украины

Фото: kustbevakningen.se

Федеральный верховный суд Германии предположил, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" с высокой вероятностью были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Эти выводы содержатся в постановлении инстанции от 10 декабря 2025 года, опубликованном 15 января 2026-го. Причем в нем ясно указано, что суд имеет в виду Украину, утверждают авторы материала.

Документ был вынесен в ответ на апелляцию, поданную защитой украинского гражданина Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов.

Из релиза суда также следует, что Кузнецова было решено оставить под стражей, поскольку его защита не смогла опровергнуть обоснованность ордера на арест. Более того, инстанция посчитала, что подозреваемый может совершить побег.

"Согласно решению суда, вопреки доводам жалобы, уголовному преследованию украинского обвиняемого – если он был причастен к акту диверсии по поручению разведывательной службы иностранного государства – не препятствует вытекающий из международно-правового иммунитета государства общий иммунитет должностных лиц", – говорится в документе.



Данный иммунитет считается недействительным, если акты насилия совершаются под руководством спецслужб, пояснили в инстанции.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. После этого было зафиксировано 4 утечки. По этой причине поставки газа по газопроводам прекратились. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту. Позже были установлены личности еще двух злоумышленников.

Затем в Италии задержали Кузнецова, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным журналистов, именно он мог возглавлять группу по подрыву.

Всего в совершении диверсии подозреваются 7 человек. На их арест уже выданы ордеры.