10 ноября, 10:17

Политика
WSJ: расследование диверсий на "Северных потоках" грозит подрывом поддержки Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Итоги трехлетнего расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" грозят подрывом поддержки Украины, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты со ссылкой на свои источники заявили, что ФРГ выстроила дело против Украины. По версии Берлина, атаки на газопроводы осуществлялись военным подразделением под командованием экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Правоохранители отследили компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, что предполагает выдачу властями Германии ордеров на арест трех украинских военнослужащих и четырех ветеранов-глубоководников. По версии СМИ, диверсанты рассчитывали, что взрыв на газопроводах приведет к снижению доходов России, а также к подрыву ее экономических связей с ФРГ.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. После этого было зафиксировано четыре утечки. По этой причине поставки газа по газопроводам прекратились. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту. Позже были установлены личности еще двух злоумышленников.

Затем в Италии оказался задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным журналистов, именно он мог возглавлять группу по подрыву.

Всего в совершении диверсии подозреваются семь человек. На их арест уже выданы ордеры.

