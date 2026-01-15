Форма поиска по сайту

15 января, 21:53

Политика

Талибы усилили репрессии против женщин в афганском Герате за несоблюдение дресс-кода

Фото: ТАСС/АР/Petros Giannakouris

Полиция нравов в Афганистане ужесточила репрессии против женщин в городе Герат, расположенном на западе страны, за несоблюдение дресс-кода, сообщает новостной портал Afghanistan International.

Речь идет о действиях мухтасибов – сотрудников специализированной структуры министерства поощрения добродетели и предотвращения порока. Авторы материала уточняют, что задержания происходят в разных оживленных районах города.

В частности, 14 января правоохранители арестовали сразу несколько женщин за ношение свободных накидок и плащей, соответствующих иранской моде. Также рейд коснулся жительниц, не надевших бурки (разновидность женской верхней одежды, полностью скрывающая тело и лицо. – Прим. ред.).

Более того, как рассказывают очевидцы, полиция нравов нередко прибегает к использованию грубой силы. Например, в районе Пол-е Рангина сотрудники органов избили женщину за то, что она надела накидку.

Также талибы усилили патрулирование в районах Синема, Гольха, у рынка в Дарб-е-Ирак и других оживленных местах города, чтобы следить за соблюдением правил ношения женской одежды.

При этом журналисты подчеркивают, что в Герате, где основу населения составляют таджики, такая одежда является непривычной и даже неприемлемой. В основном местные женщины продолжают придерживаться иранских традиций, отдавая предпочтение легким никабам и накидкам, которые покрывают только голову и плечи.

Ранее в Чечне планировали проводить разъяснительные беседы с жительницами, которые не покрывают голову платком или другим аксессуаром. Первый заместитель министра республики по делам молодежи Амир Сугаипов пояснял, что цель инициативы заключается в объяснении данной позиции девушкам в доброжелательном ключе и "исключительно ради их блага".

