Замминистра Сугаипов: в Чечне с девушками без платков будут проводить беседы

Фото: 123RF.com/wolfhound911

Разъяснительные беседы ждут жительниц Чечни, которые не покрывают голову платком или другим аксессуаром, заявил первый заместитель министра республики по делам молодежи Амир Сугаипов в беседе с изданием "Чечня Сегодня".

"Согласитесь, приятно, когда видишь культурную, скромно одетую девушку с покрытой головой. А с теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы – и с ними, и с их родителями", – отметил чиновник.

При этом Сугаипов подчеркнул, что цель инициативы заключается в объяснении данной позиции девушкам в доброжелательном ключе и "исключительно ради их блага".

Ранее во всех школах Югры запретили носить головные уборы, включая никабы и хиджаб. Решение приняли 303 учебных учреждения, при этом было учтено мнение родителей и общественности. В департаменте образования и науки округа пояснили, что головной убор не является исключительно религиозным элементом.

Инициативу поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев, отметив, что светская школа не место для религиозных демонстраций и верующие могут выбирать религиозные учебные заведения или домашнее обучение.