Al Arabiya: в Тегеране откроется психологическая клиника для женщин, снимающих хиджаб

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В столице Ирана Тегеране будет открыта "психологическая клиника", целью которой станет лечение женщин, снимающих хиджаб, несмотря на закон о покрытии головы в общественных местах. Об этом пишет Al Arabiya.

"В Тегеране откроется психологическая клиника, направленная на предотвращение снятия хиджаба, для подростков, молодых мужчин и женщин. В ней будут предприниматься усилия по обеспечению осведомленности в этом вопросе, а также научное и психологическое лечение стремления к снятию хиджаба", – рассказала глава иранского департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

Талеби уточнила, что женщины и подростки, нарушающие требования религии, будут находиться в учреждении добровольно. Само же лечение, по ее словам, будет содействовать "достоинству и скромности". Это учреждение станет частью более широких усилий властей по поддержанию религиозных и культурных традиций.

Ранее в Тегеране суд приговорил известную иранскую актрису Афсане Байеган к двум годам тюрьмы условно за появление на публике без хиджаба. Каждую неделю она будет приходить в центр психологической реабилитации, где ее "будут лечить от психического расстройства антисемейной личности", сказано в решении суда.