В Индонезии ввели уголовное наказание за секс до свадьбы

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Парламент Индонезии ввел уголовное наказание за половые отношения до брака. Об этом сообщает агентство Reuters.

В стране пересмотрели Уголовный кодекс, который приняли после провозглашения независимости Индонезии. При этом новый свод еще предстоит утвердить президенту страны Джоко Видодо. Глава ответственной за пересмотр кодекса парламентской комиссии Бамбанг Вурианто заявил, что старый документ в настоящее время не актуален.

В частности, за секс до свадьбы нарушителям грозит до года колонии. В стране также запретили совместное проживание не находящихся в браке пар.

Кроме того, согласно кодексу, запрещается оскорблять президента или вице-президента. Однако это допускается с целью критики власти в общественных интересах. До 12 лет лишения свободы грозит за государственную измену, а если это привело к переходу страны под власть другого государства, то нарушителя могут казнить.

До полутора лет лишения свободы предусмотрено за оскорбление государственных институтов, до шести лет лишения свободы – за распространение ложных новостей.

Ранее сообщалось, что власти Ирана решили упразднить полиции нравов после многомесячных протестов в стране. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильно надетый хиджаб.



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