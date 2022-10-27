Семиметровый питон целиком проглотил 54-летнюю женщину в Индонезии

Фото: ТАСС/URA.RU

В Индонезии семиметровый питон целиком проглотил 54-летнюю женщину, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел 23 октября. В этот день без вести пропала сборщица каучука из округа Бетара. Полиция и односельчане индонезийки вышли на ее поиски, но им удалось найти лишь ее сандалии, куртку и нож.

В ходе поисковых работ правоохранители нашли огромного семиметрового питона с раздувшимся животом. Они вспороли живот змеи и обнаружили там тело погибшей женщины.

В местной полиции рассказали, что тело жертвы не разложилось, когда его обнаружили. Это значит, что ее проглотили целиком совсем недавно.

Ранее сообщалось, что в одном из московских парков жители столицы заметили голубя-мутанта с двумя головами. Биолог, зоолог, ботаник, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ, кандидат наук Евгений Абизов заявил, что двухголовость встречается в природе не только у людей.

Абизов связал двухголовость с мутогенными факторами, которые оказали влияние во время оплодотворения или формирования яйца. Кроме того, повлиять могло и облучение, сообщил он.

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