Москвичи заметили голубя с двумя головами

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В одном из московских парков жители столицы заметили голубя-мутанта с двумя головами. Явление прокомментировал биолог, зоолог, ботаник, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ, кандидат наук Евгений Абизов.

"Двухголовость – один из вариантов сращения сиамских близнецов, встречается в природе не только у людей. Однако явление это довольно редкое. До половозрелого состояния такие особи обычно не доживают", – сказал эксперт в беседе с "Мослентой".

Он также пояснил, что обе головы могут работать нормально, либо одна из них – полноценно, а вторая – слабо, имея при этом достаточное кровоснабжение.

Абизов связал двухголовость с мутогенными факторами, которые оказали влияние во время оплодотворения или формирования яйца. Кроме того, повлиять могло и облучение.

По словам эксперта, в столице у птиц встречаются такие аномалии, как облысение, многопалость.

Ранее сообщалось, что из-за жаркой погоды в лесах Московской области активизировались змеи. Причиной, по которой активизировались змеи, стала особенность их организма. Жаркая и засушливая погода способствует ускорению обмена веществ у пресмыкающихся. Это заставляет змей перемещаться в поисках добычи.

Кроме того, из-за подобных погодных условий количество пищи для змей сокращается. Они начинают конкурировать между собой из-за нехватки еды. Поэтому человека, который появится у них на пути, змеи могут расценить как угрозу. Они могут включить защитную реакцию, сообщили в пресс-службе.

