Птицы начали улетать из Москвы на зимовку

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Птицы начали покидать Москву в преддверии зимы, первыми из столицы улетели черные стрижи. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Черные стрижи зимуют в южной части Африки, им предстоит преодолеть более девяти тысяч километров. Эти птицы уже начали свой долгий и непростой перелет в первой половине августа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в столице обитает порядка 270 видов птиц. Из них только 90 зиму проводят в Москве. Следом за стрижами на поиски теплых краев отправятся кукушки и речные крачки, соловьи и камышевки, ласточки и некоторые кулики.

К середине осени Москву начнут покидать скворцы, зяблики и некоторые дрозды. А позже всех, примерно в начале ноября, улетят чайки, дрозды-рябинники и кряквы. Причем кряквы периодически и вовсе остаются зимовать в городе.

Ранее в столице специалисты Мосприроды заметили редких светлячков, занесенных в Красную книгу Москвы. Их обнаружили в природном комплексе Зеленограда, а также в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сходни в Куркино".

