Черного коршуна заметили в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Зеленограде заметили черного коршуна, который является представителем дневных пернатых хищников, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что эта птица занесена в Красную книгу Москвы с нулевой категорией редкости.

"Для охоты черный коршун предпочитает открытые места. Он медленно облетает большие территории на высоте 70–100 метров. В силу анатомических особенностей коршун не способен схватить крупную добычу, зато может отбирать пищу у других птиц", — приводятся в материале слова заместителя руководителя Мосприроды Веры Струковой.

Уточняется, что черный коршун питается рыбой средних размеров, мелкими грызунами, подросшими птенцами разных видов птиц, пресмыкающимися и земноводными, беспозвоночными и насекомыми.

Ранее орнитолог Вадим Мишин в разговоре с Москвой 24 посоветовал москвичам не трогать птенцов, которые появились в парках. Он отметил, что птицы сами по себе не любят тактильного контакта. Кроме того, мама-птица может вступиться, если человек захочет погладить птенца в ее присутствии.

Орнитолог добавил, что ворона и вовсе может напасть на человека. Поэтому лучше все-таки смотреть на птенцов со стороны.

