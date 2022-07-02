Черного коршуна заметили в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Зеленограде заметили черного коршуна, который является представителем дневных пернатых хищников, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что эта птица занесена в Красную книгу Москвы с нулевой категорией редкости.
"Для охоты черный коршун предпочитает открытые места. Он медленно облетает большие территории на высоте 70–100 метров. В силу анатомических особенностей коршун не способен схватить крупную добычу, зато может отбирать пищу у других птиц", — приводятся в материале слова заместителя руководителя Мосприроды Веры Струковой.
Уточняется, что черный коршун питается рыбой средних размеров, мелкими грызунами, подросшими птенцами разных видов птиц, пресмыкающимися и земноводными, беспозвоночными и насекомыми.
Ранее орнитолог Вадим Мишин в разговоре с Москвой 24 посоветовал москвичам не трогать птенцов, которые появились в парках. Он отметил, что птицы сами по себе не любят тактильного контакта. Кроме того, мама-птица может вступиться, если человек захочет погладить птенца в ее присутствии.
Орнитолог добавил, что ворона и вовсе может напасть на человека. Поэтому лучше все-таки смотреть на птенцов со стороны.
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