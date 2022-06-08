Жителей Москвы предупредили об атаке диких птиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Орнитолог Вадим Мишин в разговоре с Москвой 24 посоветовал москвичам не трогать птенцов, которые появились в парках.

Июнь нередко называют месяцем птенцов. Многие пернатые, обитающие на территории России, в это время выводят потомство. В столичных парках и на улице уже можно встретить множество птенцов разных видов. Тех, которые недавно покинули гнездо и еще толком не умеют летать, называют слетками. Вместе с тем таблички, установленные в парках, предупреждают отдыхающих, что трогать птенцов не стоит.

По словам Мишина, птицы сами по себе не любят тактильного контакта.

"Нам кажется, что мы гладим, делаем им приятное, но для них это страшный стресс, это наказание. То есть мы доставляем им большое беспокойство, неудобство, можно сказать, психическую травму, поэтому этого делать просто не надо из любви и уважения к птицам", – говорит эксперт.

Кроме того, мама-птица может вступиться, если человек захочет погладить птенца в ее присутствии. Таким образом она защищает свой выводок. "Птица-мама может показать свое недовольство, она может кричать, махать крыльями", – рассказывает орнитолог.





Вадим Мишин орнитолог У птиц вообще манера: если угроза больше, чем они могут по силе отогнать, они стараются эту угрозу обгадить, доставив нападающему неприятность, чтобы тот отказался от своей затеи. Это характерно для чаек, дроздов, скворцов.

Орнитолог добавил, что ворона и вовсе может напасть на человека. Поэтому лучше все-таки смотреть на птенцов со стороны.

"Ворона может лапами ударить и клюнуть. Они более агрессивные, они хищники, поэтому у них есть для этого арсенал. У них мощный клюв, если идет нападение вороны, которая защищает своего слетка, то смотреть в это время на нее нельзя, потому что она может долбануть по глазам", – предупреждает Мишин.

В некоторых случаях атаковать человека может и огарь, защищающий потомство, рассказала Москве 24 сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова.





Елена Чернова сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Это сильно зависит как от самого огаря, так и от ситуации. Потому что в большинстве случаев огарь не нападает на человека. Они все-таки побаиваются. Но иногда агрессивная птица может начать клеваться, трепаться. Однако арсенал противостояния этой птицы человеку невелик.

Ранее на северо-западе столицы автоинспекторы помогли утиной семье пересечь проезжую часть. В это время движение машин было приостановлено. После того как пернатые достигли обочины, инспекторы помогли им оказаться в траве.

