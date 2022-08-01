Специалисты Мосприроды назвали испанских слизней безопасными для людей

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Представители Мосприроды заявили, что испанские слизни, с которыми все чаще сталкиваются москвичи, не представляют опасности. Об этом пишет "Мослента".

Эксперты отметили, что их рацион состоит из сельскохозяйственных продуктов, овощей и фруктов. Кроме того, испанские слизни любят более теплый климат, в Россию они могли быть привезены совершенно случайно, добавили специалисты.

"Взрослые и молодые слизни зимуют в почве, закапываясь в нее и впадая в анабиоз. А на природных территориях почва обычно промерзает на несколько десятков сантиметров в глубину, искусственных источников тепла там нет, так что в холодное время популяция моллюсков естественным образом сократится", – рассказали в ведомстве.

Представители Мосприроды предупредили, что не стоит брать слизней в руки, ведь в их слизи могут быть паразиты и патогенные микроорганизмы.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал, что испанские слизни не представляют угрозы для человека, но вредят окружающей природе. По его словам, из-за крупного размера таким слизням требуется больше пищи. Обычные слизни едят клубнику, испанские питаются абсолютно всем, тем они и опасны, добавил эксперт. Если они начнут активно и бесконтрольно размножаться, они могут нанести вред природе, как саранча, предупредил биолог.

По одной из версий, моллюски прибыли в Россию с юга Европы, объяснил специалист, например, с посадочным материалом или с какими-то тропическими фруктами.