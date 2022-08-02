Редких светлячков обнаружили на природных территориях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты Мосприроды смогли понаблюдать за светляком обыкновенным, занесенным под первой категорией редкости в Красную книгу Москвы, в природном комплексе Зеленограда. Также светлячки были замечены в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сходни в Куркино", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из всего разнообразия видов светлячков на природных территориях столицы обитает всего один – светляк обыкновенный.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде заметили черного коршуна, который является представителем дневных пернатых хищников. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы с нулевой категорией редкости. Черный коршун питается рыбой средних размеров, мелкими грызунами, подросшими птенцами разных видов птиц, пресмыкающимися и земноводными, беспозвоночными и насекомыми.

