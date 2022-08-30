Кинолог оценил идею конкретизации правил перевозки животных в автомобиле

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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский оценил идею ввести обязательное использование контейнеров и автобоксов для перевозки животных в машине. Об этом пишет RT.

"Здесь двоякая ситуация. Дело в том, что, прежде чем принять любой закон, к его рассмотрению нужно подойти и творчески, и объективно. Действительно, Союз кинологических организаций рекомендует перевозить собак в переносках. Но это может носить только рекомендательный характер", – объяснил он.

Уражевский увидел положительный момент в том, что питомец, находящийся в переноске, не сможет мешать водителю. Однако здесь возникает проблема с крупными породами собак. Эксперт рассказал, что существуют специальные переноски для больших животных, однако они дорогие и не всегда могут поместиться в автомобиль. В то же время кинолог отметил, что владельцы собак часто ездят на универсалах.

"Заднее сиденье раскладывается, увеличивая пространство для собаки, и она может прекрасно лежать, вставать и сидеть. Что практически невозможно сделать в клетке", – добавил Уражевский.

Специалист подчеркнул, что животное в переноске может пострадать во время долгой поездки, если ее не закрепить. По его словам, хозяева питомцев часто жалуются на то, что клетки падают. Поэтому, чтобы вводить их обязательное использование, сначала нужно проработать механизм надежного крепления в автомобилях, резюмировал он.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил конкретизировать правила перевозки животных в автомобилях, введя обязательное использование контейнеров-перевозок и автобоксов.

Депутат отметил, что сегодня в дорожном потоке часто можно увидеть автомобили, в салоне которых находятся домашние животные, в том числе крупные собаки, свободно расположенные на пассажирском месте рядом с водителем.