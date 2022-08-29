Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Из-за жаркой погоды в лесах Московской области активизировались змеи. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства региона.

"Змеи любят греться на солнышке. Так они, словно батарейки, заряжаются и набираются сил для охоты", – предупредили в ведомстве.

Уточняется, что причиной, по которой активизировались змеи, стала особенность их организма. Жаркая и засушливая погода способствует ускорению обмена веществ у пресмыкающихся. Это заставляет змей перемещаться в поисках добычи.

Кроме того, из-за подобных погодных условий количество пищи для змей также сокращается. Они начинают конкурировать между собой из-за нехватки еды. Поэтому человека, который появится у них на пути, змеи могут расценить как угрозу. Кроме того, они могут проявить защитную реакцию, сообщили в пресс-службе.

До этого россиян предупредили об опасных змеях, которых можно встретить на отдыхе. Сотрудник Института биоорганической химии РАН, герпетолог Владислав Старков заявил, что, путешествуя по северо-востоку Крыма или Кавказу, можно встретить гадюк.

В Дагестане отдыхающие могут встретить гюрзу, которая относится к роду гигантских гадюк. Старков отметил, что эти змеи достигают в длину до 2 метров, а масса их в 20 раз больше, чем у самой большой обыкновенной гадюки, рассказал герпетолог.

