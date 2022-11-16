Президент Индонезии призвал остановить военные действия на Украине

Фото: ТАСС/AP Photo/Aaron Favila

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал Москву и Киев остановить военные действия на Украине, подчеркнув, что в этом противостоянии слишком многое стоит на кону. Об этом сообщает ТАСС.

"Остановите войну. Я повторяю – остановите войну. Слишком многое на кону", – сказал он по-английски в начале выступления на открытии заключительной рабочей сессии саммита "Большой двадцатки" на Бали.

Остальную речь Видодо прочитал на индонезийском языке.

Заключительная сессия саммита G20 посвящена цифровой трансформации. Заседание началось с опозданием в связи с проведением экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО по инциденту в Польше.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Россию на мероприятии в его первый день представлял глава МИД Сергей Лавров. На заключительной сессии саммита РФ представляет глава Минфина Антон Силуанов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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