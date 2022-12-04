Власти Ирана упразднят полицию нравов в стране

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Иранские власти приняли решение упразднить полиции нравов. Об этом информирует портал Arab News.

"Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов", – говорится в сообщении.

Государство с сентября охватили протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба.

По официальной версии, при допросе у девушки случился сердечный приступ, от которого она умерла. В соцсетях при этом распространилась информация о том, что Амини избили полицейские.

За весь период протестов, согласно официальным данным властей Ирана, скончались более 200 граждан страны.

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