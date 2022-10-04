Находящихся в Иране россиян призвали избегать мест скопления людей

17:55
Фото: AP Photo
Посольство России в Иране рекомендовало всем россиянам, находящимся сейчас в Исламской Республике, избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщает ТАСС.
"Рекомендуем всем, кто только прибыл или уже находится в Иране, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Напоминаем, что фото- и видеосъемка во многих местах в крупных городах Ирана запрещена", – отметили в диппредставительстве.
Там также добавили, что внимательно следят за происходящими в стране беспорядками, к настоящему моменту не зафиксировано ни одного серьезного происшествия с участием россиян. По данным иранских правоохранительных органов, обстановка в республике постепенно стабилизируется.
Беспорядки охватили Иран после гибели молодой женщины, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Протестующие используют коктейли Молотова, камни и фейерверки, блокируют отдельные части города и атакуют госучреждения.
Власти страны пообещали урегулировать ситуацию, опираясь при этом на исламские законы. Они также намерены привлечь к суду всех участников погромов.
Протесты охватили Иран после гибели молодой женщины
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