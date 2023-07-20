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Иранскую актрису Байеган приговорили к двум годам тюрьмы условно

Иранскую актрису Байеган приговорили к двум годам тюрьмы условно

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В Тегеране суд приговорил известную иранскую актрису Афсане Байеган к двум годам тюрьмы условно за появление на публике без хиджаба. Каждую неделю она будет приходить в центр психологической реабилитации, где ее "будут лечить от психического расстройства антисемейной личности", сказано в решении суда.

Также актриса не имеет права два года пользоваться соцсетями и покидать пределы Ирана. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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