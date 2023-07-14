Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Мексики

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Землетрясение магнитудой 6,5 балла произошло у побережья Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба в своем Twitter.

Толчки зафиксировали 14 июля в 03:29 по местному времени (12:29 мск). Их эпицентр располагался в 128 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, расположенного в штате Чьяпас.

Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В ночь на 14 июля землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе между Таджикистаном и Афганистаном. Эпицентр толчков располагался в 823 километрах от Алматы.

До этого землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Очаг подземных толчков залегал на глубине 12,44 километра.

Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган рассказал, что ученые спрогнозировали мощное землетрясение магнитудой выше 7, которое должно произойти в Стамбуле и в регионе Мраморного моря.