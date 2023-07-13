Сейсмолог оценил риски мощного землетрясения в Турции в ближайшие годы

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В ближайшие год-два вероятность мощных землетрясений в Турции очень мала. Об этом Москве 24 рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Ранее ученые спрогнозировали, что в Турции до 2030 года может произойти мощное землетрясение магнитудой выше 7 баллов. Вероятность такого события оценивается приблизительно в 50%. Отмечается, что оно затронет Стамбул и регион Мраморного моря.

Завьялов напомнил, что мощные землетрясения выше 7 баллов уже происходили на юго-востоке Турции в начале 2023 года.





Алексей Завьялов заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Скорее всего, новые мощные толчки в Турции не произойдут в ближайший день, месяцы и, может быть, даже год-два. Потому что в феврале в стране были сильные землетрясения, которые сняли накопившееся тектоническое напряжение. Когда конкретно до 2030 года произойдет землетрясение с магнитудой выше 7, это одному Богу известно.

"Я бы порекомендовал нашим российским туристам ехать на отдых в Турцию, но при этом отдавать себе отчет в том, что они отправляются в сейсмически активную страну", – отметил Завьялов.

Ранее 8 июля сообщалось, что у побережья Тайваня было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 балла. Специалисты установили, что очаг залегал на глубине 6 километров. О разрушениях и жертвах данные не поступали.

