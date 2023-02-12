Эксперт назвал Москву безопасной для людей с сейсмофобией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва и Северный Урал являются наиболее безопасными регионами России для людей с сейсмофобией (страх перед землетрясениями. – Прим. ред.). Об этом в беседе с URA.RU сообщил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Безопасность данных точек в РФ объясняется отсутствием геологических структур для землетрясений, сообщил специалист.

По словам сейсмолога, землетрясения в России произойти могут. Однако магнитуда толчков не превысит 5 баллов.

До этого землетрясение магнитудой 7,8 произошло на границе Турции и Сирии. В результате катастрофы, по последним данным, погибли 29 605 человек.

Подземные толчки также фиксировались на границе России и Казахстана. Там произошли сразу два землетрясения магнитудами 4,4 и 3,7.



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