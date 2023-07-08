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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Тайваня. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 19:47 по UTC (в 22:47 по московскому времени) в 77 километрах к востоку от города Хэнчунь, в котором проживает более 31 тысячи человек. По данным ученых, очаг залегал на глубине 6 километров.

Информация о вероятных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9, оно ощущалось жителями Махачкалы.

В МЧС по региону добавили, что подземные толчки произошли в 100 километрах от Дербента, в сторону Азербайджана. Землетрясение выявили на глубине в 10 километров.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Азербайджане