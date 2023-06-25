Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Сахалине

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Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2, которое произошло в центральной части Сахалина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы 25 июня в 03:54 по местному времени (24 июня в 19:54 по Москве). Эпицентр землетрясения располагался в четырех километрах от села Пильво Смирныховского городского округа.

Очаг подземных толчков находился на глубине трех километров. Согласно оперативным данным специалистов, землетрясение силой 3–4 балла ощутили в местном селе Онор.

Ранее сообщалось об извержении самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевского, который находится на Камчатке. По словам ученых, было зафиксировано вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа.

До этого землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали рядом с Севастополем. По словам специалистов, очаг землетрясения мог находиться на глубине 10 километров.