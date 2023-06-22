Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали около Севастополя

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Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали рядом с Севастополем. Об этом свидетельствует информация Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), опубликованная на сайте организации.

Сейсмическая активность была выявлена в четверг, 22 июня, в 05:42. Специалисты отмечают, что очаг землетрясения может находиться на глубине 10 километров.

Толчки произошли в 59 километрах от Севастополя и в 51 километре от Балаклавы.

Ранее три землетрясения за сутки произошли у берегов полуострова Камчатка.

Подземные толчки магнитудами 5,2, 5,4 и 3,9 зафиксировали в акватории Тихого океана. Первое землетрясение произошло 9 июня около 09:30 по местному времени (в 02:30 по московскому), второе – около 13:00 (в 06:00 по московскому), третье – еще спустя 10 минут.

В первом случае эпицентр пришелся на место в 120 километрах от Усть-Камчатска, во втором – в 117 километрах и в третьем – в 106 километрах от указанного населенного пункта.



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