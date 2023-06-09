Три землетрясения произошли у берегов Камчатки за сутки

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У берегов полуострова Камчатка за сутки зафиксировали три землетрясения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные регионального управления МЧС России.

Подземные толчки магнитудами 5,2, 5,4 и 3,9 зафиксировали в акватории Тихого океана. Первое землетрясение произошло 9 июня около 9:30 по местному времени (в 02:30 по московскому), второе – около 13:00 (в 06:00 по московскому), третье – еще спустя 10 минут.

В первом случае эпицентр пришелся на место в 120 километрах от Усть-Камчатска, во втором – в 117 километрах и в третьем – в 106 километрах от указанного населенного пункта.

Как пояснили в ведомстве, жители не ощутили сейсмической активности. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях не сообщалось.

До этого землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Смирныховском районе Сахалинской области. Толчки были зафиксированы в семи километрах к востоку от села Рощино. Эпицентр землетрясения залегал на глубине в семь километров.

