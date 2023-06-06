Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

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Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту до трех километров. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по Сахалинской области в своем телеграм-канале.

"Шестого июня днем от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до трех километров. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров", – подчеркнуло ведомство.

Согласно информации, в Северо-Курильске пеплопада не было, также там отсутствовал запах сероводорода. Угрозы для населения нет.

25 мая на вулкане Эбеко был зафиксирован пепловый выброс высотой 1 километр. Шлейф от выброса пепла распространился в южном направлении на расстояние более 5 километров.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров.

Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.

Камчатские поселки покрылись вулканическим пеплом