Извержение разрушило купол вулкана Шивелуч на Камчатке

Фото: ТАСС/АР/Yury Demyanchuk

Кратер появился из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, а часть купала оказалась разрушена. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Согласно информации, 15 апреля ученым удалось осмотреть вулкан.

"По-видимому, произошел направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра", – указал сотрудник вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

Эксперт отметил, что потоки располагались на дистанции в более 20 километров от Шивелуча.

По словам директора института Алексея Озерова, вулкан будет извергаться еще продолжительное количество времени. Однако, он уточнил, что основная фаза извержения закончилась.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Пепловое облако протянулось на 500 километров на северо-запад.

Также стало известно, что высота пеплового выброса после извержения вулкана составила около 8 000 метров над уровнем моря.

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