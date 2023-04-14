Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км

Фото: 65.mchs.gov.ru

Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил столб пепла на высоты 3,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

"Шлейф протянулся на расстояние более пяти километров в северо-восточном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что запаха сероводорода из-за извержения вулкана не было. Местному населению ничего не угрожает.

Вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского. В семи километрах от него располагается Северо-Курильск. Последний раз вулкан извергался в 2012 году. После этого наступил период затишья, который продлился до октября 2016 года.



Ученые считают, что лавовое извержение Эбеко маловероятно из-за его возраста. Он относится к древним затухающим вулканам. При этом опасность полетов около вулкана все же сохраняется.

Ранее извержение вулкана началось на Камчатке. По данным на 12 апреля, высота пеплового выброса от извержения вулкана Шивелуч составила 8 тысяч метров над уровнем моря.

Сейчас толщина слоя пепла на Камчатке после извержения вулкана местами доходит до 20 сантиметров. Пепел задувает в три населенных пункта: Ключи, Козыревск и Майский.



Спасатели приступили к очистке от пепла социально значимых объектов на Камчатке

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