Посол РФ в Таджикистане заявил, что талибы не выполнили данные при смене власти обещания

Фото: ТАСС/АР/Ebrahim Noroozi

Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) не выполнили обещания, которые они давали при смене власти в Афганистане. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Таджикистане Семен Григорьев.

Он напомнил, что талибы гарантировали, что из Афганистана не будет исходить террористической угрозы. Однако, добавил Григорьев, в последнее время были зафиксированы крупные теракты против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями.

Кроме того, отметил дипломат, перед приходом к власти талибы гарантировали борьбу с международным терроризмом, контрабандой наркотиков и создание инклюзивного правительства. Однако, уточнил он, ничего из этого не было выполнено.

Григорьев выразил сожаление, что развитие в Афганистане идет по негативному сценарию.

"Мы видим, что террористические организации продолжают свободно действовать, никакой речи об инклюзивном правительстве не идет. По данным ООН, выросла площадь посевов опиатов, в разы увеличилось производство синтетических наркотиков", – указал российский посол.

Григорьев также указал на бедственное положение афганского народа.

Дипломат прокомментировал и возможность проникновения террористов и экстремистов. По его мнению, вряд ли они рискнут в открытую испытывать таджикско-афганскую границу, которая в то же время является южным рубежом СНГ и ОДКБ.

Вместе с тем Григорьев добавил, что просчитываются все возможные сценарии, включая самые неблагоприятные.

"С таджикской стороной поддерживаются плотные рабочие контакты по линии оборонных, специальных ведомств и погранслужб. Регулярно отрабатываются соответствующие меры реагирования, в том числе в коллективном формате", – уточнил дипломат.

По его мнению, гарантом безопасности южных рубежей зоны ответственности ОДКБ является 201-я российская военная база, которая выполняет ответственную миссию при взаимодействии с Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада поручил судьям соблюдать все предписания шариатского права, в том числе публичные казни с забиванием камнями, ампутацией конечностей и поркой.

Такая система жестких наказаний действовала в Афганистане в годы первого правления талибов до введения войск США в 2001 году.



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