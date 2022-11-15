Талибы решили вернуть забивание камнями, порку и ампутацию конечностей в Афганистане

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Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада поручил судьям соблюдать все предписания шариатского права, в том числе публичные казни с забиванием камнями, ампутацией конечностей и поркой. Об этом сообщает Al Arabiya.

"Это постановление шариата и моя обязательная заповедь", – заявил представитель "Талибана" Забхиулла Муджахид.

Таким образом, талибы приняли решение о восстановлении системы жестких наказаний, которая действовала в Афганистане в годы их первого правления до введения войск США в 2001 году.

15 августа 2021 года движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

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