Представитель талибов убил несовершеннолетнюю за отказ от свадьбы – СМИ

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Представитель запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" по вопросам пропаганды добродетели и предотвращения порока мулла Ясин убил несовершеннолетнюю девушку из-за ее отказа выйти за него замуж, сообщает издание The Khaama Press.

Инцидент произошел в афганской провинции Балх. Мужчину уже задержали, он находится под стражей. Личность и возраст убитой не раскрываются.

Отмечается, что сам Ясин настаивал на том, чтобы мужчины воздерживались от многоженства.

Ранее лидер правящего в Афганистане движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ. – Прим. ред.) Хайбатулла Ахундзада заявил, что неправомерные законы и законопроекты, принятые в стране за последние 20 лет, будут отменены.

По словам Ахундзада, он уже сделал запрос на предоставление действующих законов и законопроектов, а также отправил их соответствующим лицам для анализа. Он также подчеркнул необходимость формирования правительства из исповедующих исламскую религию. По словам Ахундзада, власти Афганистана выдержат любое давление на пути к установлению исламской системы.

15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

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