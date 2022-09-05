В Афганистане надеются, что теракт в Кабуле не испортит отношения с РФ

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В Афганистане выразили надежду, что террористический акт в Кабуле не скажется отрицательно на отношениях с РФ. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел в кабмине талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) Абдул Кахар Балхи в своем Twitter.

"У нас тесные отношения с РФ, и мы не позволим таким негативным действиям врагов отрицательным образом сказаться на отношениях между двумя странами", – заявил он.

При этом в ведомстве также сообщили о намерении властей Афганистана принять более жесткие меры, чтобы обеспечить безопасность российского посольства после теракта.

Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в Кабуле. Агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник. По данным телеканала Al Jazeera, при взрыве погибли и пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. По некоторым данным, ими могли оказаться дипломат и один из охранников дипмиссии.

