Лавров заявил об усилении охраны российского посольства в Кабуле

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Посольство России в Кабуле усилило охрану после произошедшего теракта, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Таджикистана.

"Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана", – цитирует его РИА Новости.

Глава российского МИД выразил надежду, что организаторы и исполнители террористического акта будут наказы в ближайшее время.

Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания посольства РФ в Кабуле. Агентство Reuters со ссылкой на полицию отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник. По данным телеканала Al Jazeera, при взрыве погибли и пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. По некоторым данным, ими могли оказаться дипломат и один из охранников дипмиссии.

