Двое россиян пострадали при взрыве в Кабуле – СМИ

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В результате взрыва у здания посольства РФ в Кабуле пострадали российский дипломат и охранник дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Пострадали дипломат и один из охранников посольства, тоже россиянин", – рассказал он.

Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания посольства РФ в Кабуле. Эту информацию подтвердил источник в дипмисии. Агентство Reuters со ссылкой на полицию отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник.

По некоторым данным, в результате взрыва пострадали или погибли от 15 до 20 человек. Силовые ведомства Афганистана и российское посольство пока не давали официальных комментариев в связи с инцидентом.