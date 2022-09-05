До 20 человек пострадали в результате взрыва в районе посольства РФ в Кабуле

Фото: телеграм-канал MASH

В результате взрыва, прогремевшего в районе российского посольства в столице Афганистана Кабуле, пострадали или погибли от 15 до 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва", – сказал он.

По его информации, взрыв произошел в момент, когда из здания дипмиссии вышел российский дипломат, чтобы огласить имена претендентов на получение визы. Источник отметил, что талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) задержали очевидцев, осуществлявших фотосъемку на месте происшествия.

Источник агентства в посольстве подтвердил, что около здания российской дипмиссии прогремел взрыв. При этом официальных комментариев в связи с происшествием в посольстве пока не давали.

Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания посольства РФ в Кабуле. Агентство Reuters со ссылкой на полицию отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник. Силовые ведомства Афганистана пока не давали официальных комментариев в связи с инцидентом.