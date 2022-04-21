Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 30

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Число погибших при взрыве в мечети в афганском городе Мазари-Шариф выросло до 30. Количество пострадавших увеличилось до 80, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на медиков.

Ранее СМИ сообщали об 11 погибших и 65 пострадавших.

Взрыв прогремел в мечети, когда верующие совершали намаз. Это произошло в оживленном районе города.

Несколько дней назад взрывы произошли в западной части афганского Кабула. Они прогремели на территории школы Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи и около школы "Мумтаз". Число жертв превысило 20.