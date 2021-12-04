В Кабуле прогремел взрыв – СМИ

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В столице Афганистана прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По предварительным данным, на мине подорвался автомобиль. Подробности случившегося в Кабуле уточняются.

О жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

Ранее не менее семи человек погибли, 13 пострадали в результате теракта в мечети в городе Кандагар на юге Афганистана. Террорист-смертник активировал взрывное устройство в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар – Биби-Фатима. Оно сработало в толпе прихожан, пришедших совершить пятничную молитву.

