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В мире

12:01

В Кабуле прогремел взрыв – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/STRINGER/EPA

В столице Афганистана прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По предварительным данным, на мине подорвался автомобиль. Подробности случившегося в Кабуле уточняются.

О жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

Ранее не менее семи человек погибли, 13 пострадали в результате теракта в мечети в городе Кандагар на юге Афганистана. Террорист-смертник активировал взрывное устройство в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар – Биби-Фатима. Оно сработало в толпе прихожан, пришедших совершить пятничную молитву.

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