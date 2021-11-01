Лавров призвал не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран

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Важно не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что для Москвы ситуация в центральноазиатских странах имеет принципиальное значение, поскольку у них фактически нет границ с Россией и практически со всеми действует безвизовый режим.

"Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана. Необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Лавров заявил, что Москва призывает представителей запрещенного в России террористического движение "Талибан" не использовать территорию Афганистана против соседних стран. Глава российского МИД подчеркнул, что эти государства являются для России друзьями и союзниками.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства. Уже 7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.