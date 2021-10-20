В Кремле объяснили необходимость переговоров с талибами

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Переговоры с запрещенным в России террористическим движением "Талибан" необходимы для того, чтобы лучше понимать текущую ситуацию в Афганистане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя переговоры с талибами, которые проходят в Москве, Песков отметил, что обстановка в Афганистане представляет большое значение для России, ее союзников и соседей.
"Поэтому де-факто действительно это общение осуществляется. Вы знаете, в Москве сегодня идет Московский формат, и прямые контакты как раз и направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, какова их основная линия, каковы их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы", – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что де-юре "Талибан" не признан Москвой и другими членами глобального сообщества, однако де-факто движение руководит Афганистаном.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военно-политическую ситуацию в Афганистане нельзя назвать стабильной, однако российская сторона отмечает усилия "Талибана" по ее нормализации.
В понедельник делегация представителей "Талибана" прибыла в Москву на переговоры по Афганистану, в которых принимают участие 10 стран.
В качестве основных тем переговоров заявлены военно-политическая обстановка в стране, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.
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