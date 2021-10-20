В МИД РФ отметили усилия талибов по стабилизации ситуации в Афганистане

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Военно-политическую ситуацию в Афганистане нельзя назвать стабильной, однако российская сторона отмечает усилия запрещенной в России террористической организации "Талибан" по ее нормализации. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы российского МИД, урегулировать ситуацию в стране можно главным образом за счет формирования по-настоящему инклюзивного правительства.
Лавров также добавил, что существующей нестабильностью пытаются воспользоваться различные террористические группировки, в частности "Исламское государство" (запрещено в РФ) и организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Они совершают кровавые нападения в разных частях страны, заметил министр.
В понедельник делегация представителей "Талибана" прибыла в Москву на переговоры по Афганистану, в которых принимают участие 10 стран.
В качестве основных тем переговоров заявлены военно-политическая обстановка в стране, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.
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