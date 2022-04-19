Число жертв взрывов на западе Кабула превысило 20 человек – СМИ

12:07
Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool
Число жертв взрывов в западной части афганского Кабула превысило 20, сообщает местный телеканал 1TV News.
Взрывы прогремели на территории школы Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи и около школы "Мумтаз", также в западной части афганской столицы.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшие взрывы.
Ранее сообщалось, что при взрыве на территории одной из школ ранения получили несколько человек.
В октябре прошлого года не менее семи человек погибли, 13 пострадали в результате теракта в мечети в городе Кандагар на юге Афганистана. Террорист-смертник активировал взрывное устройство в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар – Биби-Фатима.
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