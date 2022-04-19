Взрыв произошел на западе Кабула – СМИ

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Взрыв прогремел утром 19 апреля в западной части афганского Кабула, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По его данным, ЧП произошло на территории школы. Несколько человек получили ранения. Причины произошедшего не установлены.

Представители движения "Талибан", признанного террористическим и запрещенного в РФ, пока не прокомментировали информацию о взрыве.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве газа в одном из ресторанов в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен. Утечка произошла на кухне заведения. Среди пострадавших были туристы. Они получили ожоги.

