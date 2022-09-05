В Кремле назвали терактом взрыв у посольства России в Кабуле

12:16
Фото: телеграм-канал "Подъем" /twitter.com
Взрыв у здания российского посольства в Кабуле, безусловно, является терактом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт", – подчеркнул Песков.
По его словам, в текущий момент чрезвычайную важность представляет информация с места о том, что именно произошло с российскими дипломатами.
"Информация сейчас будет уточняться", – пояснил Песков.
Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания посольства РФ в Кабуле. Агентство Reuters со ссылкой на полицию отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник. По данным телеканала Al Jazeera, при взрыве погибли и пострадали не менее 25 человек.
Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. По некоторым данным, ими могли оказаться дипломат и один из охранников дипмиссии.
Взрыв произошел у посольства РФ в Кабуле
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