Лидер "Талибана" намерен отменить законы Афганистана, принятые за последние 20 лет

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Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ. – Прим. ред.) Хайбатулла Ахундзада заявил, что неправомерные законы и законопроекты, принятые в стране за последние 20 лет, будут отменены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Ахундзада.

По словам Ахундзада, он уже сделал запрос на предоставление действующих законов и законопроектов, а также отправил их соответствующим лицам для анализа.

Он также подчеркнул необходимость формирования правительства из исповедующих исламскую религию. По словам Ахундзада, власти Афганистана выдержат любое давление на пути к установлению исламской системы.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что в Афганистане по-прежнему наблюдается крайне сложная обстановка. По его словам, перспектива ее нормализации в настоящее время не просматривается.

15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

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